Aliments biologiques: perspectives du marché mondial

Le marché mondial des aliments biologiques devrait passer de 227,19 milliards de dollars US en 2021 à 259,06 milliards de dollars US en 2022, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,0%.

En outre, le Global Organic Food Market Report 2022 indique que ce même marché devrait atteindre 437,36 milliards de dollars en 2026, avec un taux de croissance annuel composé de 14%.

Les principaux acteurs du marché sont General Mills, Nestlé, Cargill, Danone, United Natural Foods et Amy’s Kitchen.

Les préoccupations sanitaires croissantes dues à l’augmentation du nombre de cas d’empoisonnement chimique dans le monde constituent un moteur pour le marché des aliments biologiques.

Du point de vue de Where Food Comes From, cela incite les consommateurs à se tourner vers les produits alimentaires biologiques.

Parallèlement, les producteurs, les chaînes de restaurants et les détaillants ayant des parts de marché et un pouvoir d’achat dominants, tels que Dannon, Tyson, McDonald’s, Chick-Fil-A, Costco et Wal-Mart, montrent la voie en donnant la priorité aux initiatives d’approvisionnement alimentaire durable en réponse aux demandes des consommateurs.

L’information étant littéralement à portée de main, les recherches sur Google et les applications pour smartphones permettent de découvrir plus facilement où se trouvent les chaînes d’approvisionnement alimentaire durables et où elles ne se trouvent pas.

Where Food Comes From estime que sa technologie jouera un rôle clé dans la collecte de données permettant d’améliorer les processus et les rendements et de communiquer les valeurs, les pratiques et les autres initiatives de ses clients aux consommateurs.

Aliments biologiques

Naturel et/ou biologique sont des exemples de labels alimentaires qui indiquent que l’aliment ou autre produit agricole a été produit d’une certaine manière.

Les ventes de produits naturels et biologiques ne sont qu’une partie de la manière dont les consommateurs cherchent à vérifier les pratiques liées aux allégations d’étiquetage des aliments.

D’autres facteurs prennent également de plus en plus d’importance aux yeux des consommateurs, ce qui se voit sur les menus et les étiquettes des produits.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, certaines des questions abordées par les exploitations agricoles, les ranchs, les producteurs, les transformateurs, les restaurants et les détaillants comprennent la façon dont les animaux sont soignés et manipulés, l’impact de la production d’un produit sur l’environnement et les sociétés, et les intrants utilisés dans la production alimentaire (comme les antibiotiques).

Where Food Comes From soutient plus de 17,500 agriculteurs, éleveurs, vignobles, établissements vinicoles, transformateurs, détaillants, distributeurs, associations commerciales, marques de consommation, chefs et restaurants.

L’activité principale de l’entreprise consiste à réaliser des audits sur site et sur dossier pour vérifier l’exactitude des allégations concernant le bétail, l’aquaculture, les cultures et autres produits alimentaires.