La taille du marché mondial des agrotechnologies est estimée à 15,88 milliards de dollars en 2022, selon le rapport Smart Agriculture Market d’avril 2022 de Research and Markets.

L’agro-technologie maintiendra également un taux de croissance annuel composé de 10,8 %, pour plus que doubler et atteindre 35,98 milliards de dollars d’ici 2030, selon les prévisions de la même source.

En particulier, Keen Vision Acquisition Corporation souligne que l’agrotechnologie a joué, et continuera de jouer, un rôle crucial dans la production sûre, efficace et durable de denrées alimentaires, par des moyens allant de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour surveiller les cultures et le bétail afin d’apporter des modifications horaires précises à leur environnement pour optimiser leur croissance et prévenir la contamination et les maladies, aux entreprises qui tiennent compte des considérations climatiques et sexospécifiques dans la conception des machines agricoles pour mieux servir leurs marchés cibles.

Agrotechnologie

La société s’attend à ce que les secteurs agricoles tels que l’agro-technologie connaissent une croissance rapide et un soutien gouvernemental accru au cours de la prochaine décennie, en particulier sur les marchés géographiques tels que l’Amérique du Nord et l’Asie, et considère que le marché agricole est actuellement fragmenté avec des options de financement et un accès au capital limités.

En outre, l’accélération du changement climatique est également considérée comme un catalyseur potentiel de la croissance de l’agro-technologie, car la production alimentaire dans les régions du monde les plus touchées par l’insécurité alimentaire connaît des reculs constants, ce qui contribue à accentuer la disparité des revenus dans le monde.

Alimentation

Dans ses Perspectives de l’alimentation de novembre 2022, la FAO prévoit que les coûts des importations alimentaires mondiales atteindront le niveau record de 1 940 milliards de dollars d’ici la fin de 2022, soit une augmentation de 10 % par rapport au niveau record de 2021.

Les coûts des intrants agricoles constituent une part non négligeable, augmentant de près de 50 % à partir de 2021 pour atteindre 424 milliards de dollars cette année, soit environ 112 % par rapport à 2020, en raison principalement de la hausse des coûts de l’énergie et des engrais importés.

Parallèlement, l’indice des prix alimentaires de la FAO, qui suit les prix des cinq principaux produits alimentaires mondiaux pondérés par la part moyenne des exportations mondiales de chacun des groupes, s’est établi à 135,7 points en novembre 2022.

Ce chiffre est pratiquement inchangé par rapport au mois précédent et n’est que légèrement supérieur (0,3%) à celui de la même période de l’année précédente.