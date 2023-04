Acordos de livre comércio: El Salvador

Desde 2016, El Salvador colocou em vigor acordos de livre comércio negociados juntamente com outros parceiros centro-americanos com a República da Coréia e o Reino Unido.

Também começou a operar um acordo bilateral de âmbito parcial com o Equador, de acordo com informações da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Além do Mercado Comum Centro-Americano (CACM), El Salvador mantém acordos de livre comércio e/ou acordos de escopo parcial com o Chile, Colômbia, Cuba, República Dominicana (CAFTA-DR), Equador, México, Panamá, República da Coréia, Reino Unido, Estados Unidos (CAFTA-DR e América Central -DR), e a União Européia.

Acuerdos comerciales negociados por El Salvador, 2016-20222

O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Escopo Parcial com Cuba foi assinado em 25 de outubro de 2018 e está atualmente sendo analisado pelo Comitê de Assuntos Externos, Integração Centro-Americana e Salvadorenhos no Exterior da Assembléia Legislativa.

Para ter em mente: os princípios fundamentais da política comercial de El Salvador permanecem para aprofundar a integração centro-americana, assim como para promover o acesso aos mercados externos e uma melhor inserção do país na economia internacional.

Os acordos de livre comércio

Elaborado em 2019, o Plano de Governo (Plano Cuscatlán) define, entre outros, os seguintes objetivos de política externa: incentivar a integração centro-americana sob uma perspectiva integral, promover o IDE através do fortalecimento institucional e maior integração econômica regional, e impulsionar o comércio exterior aproveitando os tratados comerciais e acordos multilaterais existentes, promover as exportações pelas MPMEs locais, e facilitar o trânsito aduaneiro.

Segundo informações das autoridades salvadorenhas, os fluxos comerciais que El Salvador manteve em 2021 com as economias com as quais tem acordos preferenciais em vigor representaram 96,3% do total de suas exportações e 70,0% do total de suas importações de mercadorias.

El Salvador participa de processos de integração e cooperação regional no âmbito da Associação dos Estados do Caribe (ACS).

Os objetivos fundamentais da ACS são a criação de um espaço econômico ampliado, a preservação da integridade ambiental do Mar do Caribe e a promoção do desenvolvimento sustentável na região.

Sob o Sistema de Preferências Generalizadas, a partir de outubro de 2022, El Salvador se beneficiou de acordos comerciais preferenciais com os seguintes parceiros (o ano de entrada em vigor das preferências é indicado entre parênteses): Austrália (1974); Armênia (2016); Canadá (1974); Japão (1971); Cazaquistão (2016); Quirguistão (2016); Noruega (1971); Nova Zelândia (1972); Federação Russa (2010); Suíça (1972); e União Econômica Eurasiática (2016).