ACEUM: un bref résumé de son contenu

Voici un bref résumé du gouvernement américain sur l’accord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (ACEUM ou “l’accord”), qui est entré en vigueur le 1er juillet 2020.

Le ACEUM maintient les droits de douane nuls entre les trois pays déjà prévus par l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), mais modernise également cet accord pour y inclure des dispositions relatives au commerce numérique et aux petites et moyennes entreprises (PME).

Étant donné que l’ALENA initial n’a pas éliminé tous les droits de douane sur les échanges agricoles entre les États-Unis et le Canada, le ACEUM crée de nouvelles possibilités d’accès au marché pour les exportations américaines de produits laitiers, de volaille et d’œufs vers le Canada.

En contrepartie, les États-Unis donnent au Canada l’accès aux produits laitiers, aux arachides, aux produits transformés à base d’arachides et à un volume limité de sucre et de produits contenant du sucre.

En outre, le ACEUM inclut dans son texte principal des obligations solides et exécutoires en matière de travail et d’environnement.

ACEUM

En 2020, la valeur totale estimée des échanges de biens et de services entre les États-Unis et le Mexique et le Canada s’élevait à 1 200 milliards de dollars.

Le ACEUM contient de nouvelles règles d’origine pour les véhicules à moteur qui exigent un certain niveau de contenu nord-américain dans le véhicule finalement produit.

Il porte la valeur du contenu régional pour les automobiles à 75 % (contre 62,5 % dans l’ALENA).

Dans le même temps, elle exige qu’au moins 70 % de l’acier et de l’aluminium achetés par les producteurs proviennent d’Amérique du Nord.

Le ACEUM a également introduit une nouvelle norme de valeur du contenu en main-d’œuvre selon laquelle un certain pourcentage des véhicules doit être fabriqué par des travailleurs dont le salaire moyen est d’au moins 16 dollars de l’heure.

L’environnement et le secteur du travail

Les obligations découlant du chapitre sur l’environnement du ACEUM sont applicables par le biais du mécanisme de règlement des différends du traité et portent sur des problèmes environnementaux majeurs tels que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les subventions de pêche nuisibles.

Le ACEUM oblige les États-Unis, le Mexique et le Canada à prendre des mesures pour combattre et prévenir le trafic de bois, de poissons et d’autres espèces sauvages, et comprend des dispositions visant à traiter d’autres problèmes environnementaux, tels que la qualité de l’air et les débris marins.

Les dispositions solides et complètes du ACEUM en matière de travail sont pleinement intégrées dans le texte de l’accord et sont pleinement applicables dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l’accord.

Le ACEUM prévoit, entre autres obligations, de nouvelles dispositions exigeant des parties qu’elles prennent des mesures pour interdire l’importation de biens produits par le travail forcé et pour lutter contre la violence à l’égard des travailleurs exerçant leurs droits en matière de travail.

Le ACEUM comprend également un mécanisme de réponse rapide (MRR) innovant dans le chapitre sur le règlement des différends afin de traiter de la protection des droits d’association et de négociation collective dans les établissements.

Ce nouveau mécanisme prévoit la suspension des avantages tarifaires au titre du ACEUM ou l’imposition d’autres sanctions, telles que le blocage des importations des récidivistes, en cas de non-respect des obligations fondamentales en matière de travail.

Commerce extérieur

Le ACEUM comprend des engagements fermes sur le commerce numérique, les services financiers et les droits de propriété intellectuelle.

Il aborde également les barrières non tarifaires qui peuvent entraver les exportations américaines par le biais de nouvelles dispositions sur la transparence et les questions réglementaires, notamment dans les chapitres sur les obstacles techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que dans un nouveau chapitre sur les bonnes pratiques réglementaires.

Enfin, l’accord contient des dispositions visant à lutter contre les subventions et les pratiques non marchandes susceptibles de nuire aux travailleurs et aux entreprises des États-Unis, notamment un chapitre consacré aux pratiques monétaires déloyales, des règles relatives aux distorsions commerciales causées par les entreprises d’État et des obligations de transparence concernant les futures négociations commerciales menées par l’une des parties au ACEUM avec des économies non marchandes.