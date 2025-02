A relação entre as indústrias do México e dos Estados Unidos

As indústrias do México e dos Estados Unidos estão se tornando cada vez mais integradas e os governos de ambas as nações estão buscando fortalecê-las internamente.

Por enquanto, a atividade industrial e a produção manufatureira nos Estados Unidos caíram 0,2% e 0,3% no quarto trimestre, respectivamente.

Com esses resultados, foram acumulados dois trimestres consecutivos de quedas.

Indústrias do México e dos Estados Unidos

De acordo com o Departamento de Comércio, o conteúdo dos EUA em produtos manufaturados varia de acordo com o país de origem. Em média, os produtos fabricados no México incluem 40% de insumos e peças dos EUA. Por outro lado, os produtos fabricados no Canadá contêm 25% de insumos e peças dos EUA.

Os resultados negativos na produção industrial dos EUA durante o último trimestre de 2024 afetaram os principais setores das exportações mexicanas. A fabricação de equipamentos elétricos, veículos e autopeças, bem como o setor aeroespacial, registraram quedas de 1,0%, 1,0% e 12,5%, respectivamente. No entanto, a produção de eletrônicos apresentou um crescimento de 0,7% no mesmo período.

Vínculos industriais

O México tem uma alta elasticidade com relação à produção industrial e ao PIB dos EUA.

O aumento dos vínculos produtivos se deve ao crescimento do comércio intraindustrial entre os dois países.

Em 2024, o México continuou sendo o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, assim como em 2023, quando ultrapassou a China. Ele também conseguiu aumentar sua participação no comércio de mercadorias dos EUA em todo o mundo, informou o Census Bureau na quarta-feira.

A participação do México no comércio total de mercadorias dos EUA cresceu de 15,7% em 2023 para 15,8% em 2024, atingindo um recorde histórico.

O México se destaca por sua competitividade na exportação de bens duráveis, como carros e eletrodomésticos. Por outro lado, os exportadores dos EUA se destacam nos setores de manufatura com uso intensivo de capital e tecnologia, como suprimentos industriais e bens de capital.

Em 2024, as exportações de produtos dos EUA registraram níveis variados de crescimento ano a ano. As vendas para o México aumentaram 3,5%, chegando a US$ 334,041 bilhões. Em contrapartida, as exportações para o Canadá diminuíram 1,4%, totalizando US$ 349,360 milhões, enquanto os embarques para a China caíram 2,9%, totalizando US$ 143,546 milhões.

Contexto: em 2010, a China desbancou os Estados Unidos como o maior país industrial, e a produção industrial, medida na moeda local de cada país, ajustada pela inflação, tem crescido mais lentamente nos Estados Unidos do que na China, Coreia do Sul, Alemanha e México.