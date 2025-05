A participação da Telmex na telefonia fixa cai 38 pontos percentuais

A participação da Telmex na telefonia fixa do México caiu drasticamente. Em 2013, ela detinha 72% do mercado. No entanto, em 2024, sua participação caiu para apenas 34%.

No total, ela perdeu 38 pontos percentuais em 11 anos.

Esse número é baseado no número de linhas registradas e foi divulgado pelo Instituto Federal de Telecomunicações (IFT).

Participação da Telmex na telefonia fixa

A Telmex foi criada em 1947 como uma empresa estatal para modernizar a telefonia no México. Sua mudança mais importante ocorreu em 1990, quando foi privatizada e passou para as mãos do grupo liderado por Carlos Slim, que impulsionou seu crescimento e se tornou um dos homens mais ricos do mundo.

“A Telmex não é mais uma empresa… por causa dos passivos trabalhistas e porque fomos excluídos de oferecer convergência aos nossos clientes nos últimos 20 anos”, disse Slim em uma coletiva de imprensa na Cidade do México em 12 de fevereiro de 2025.

O mercado de telefonia fixa no México cresceu de 19,2 milhões de linhas no segundo trimestre de 2013 para 29,9 milhões de linhas no segundo trimestre de 2024.

A telefonia fixa no México perdeu relevância principalmente devido ao aumento da telefonia móvel e do acesso à Internet. As pessoas preferem os telefones celulares por sua mobilidade e recursos adicionais, como aplicativos e mensagens. No entanto, a telefonia fixa continua sendo importante como suporte para outros serviços e acesso à Internet.

“Não podemos oferecer aos nossos clientes TV por assinatura porque não nos deram as licenças nos últimos quatro governos e isso impede a concorrência, afetando o consumidor e isso é uma falha dos governos e do IFT”, acrescentou Slim na mesma conferência.

Grupo Televisa

Embora as chamadas de telefonia fixa tenham diminuído, o número de linhas cresceu devido ao seu uso em serviços de Internet de banda larga, especialmente com fibra óptica. Assim, muitas linhas fixas são agora essenciais para o acesso rápido à Internet em residências e empresas, de acordo com o IFT.

Quais empresas tiraram a participação de mercado da Telmex no serviço de telefonia fixa no México durante os 11 anos em questão?

Em primeiro lugar, o Grupo Televisa, cuja participação de mercado aumentou de 9% para 28%.

Por sua vez, a Megacable-MCM aumentou sua participação de 4 para 18%.