A China liderou as exportações de motocicletas, com um total de US$ 11,957 bilhões em 2022, uma queda de 3% em relação ao ano anterior, de acordo com a Administração Geral de Alfândega do país.

Principalmente, no ano passado, as motocicletas chinesas foram enviadas para os Estados Unidos (US$ 1,775 bilhão), México (US$ 727 milhões), Filipinas (US$ 483 milhões), Holanda (US$ 440 milhões) e Colômbia (US$ 373 milhões).

A demanda total por motocicletas e ATVs nos Estados Unidos, o maior mercado da América do Norte, diminuiu cerca de 6% a uma taxa anual em 2022, para cerca de 730.000 unidades, de acordo com o Motorcycle Industry Council (MIC).

Notavelmente, as vendas unitárias consolidadas da Honda na América do Norte aumentaram 5,0% no ano fiscal de 2023, encerrado em 31 de março, para 459.000 unidades, em grande parte devido ao aumento das vendas unitárias dos modelos Navi e Dio, principalmente no México.

Exportações de motocicletas

De acordo com a Evil Empire Designs, antes da recessão de 2009, o maior segmento de mercado nos cinco anos anteriores era o de homens de meia-idade.

Com o envelhecimento desses consumidores e a recessão, os fabricantes de motocicletas viram suas vendas diminuírem.

Nos Estados Unidos, a Harley-Davidson, a maior fabricante do setor, registrou uma queda de 23,4% nas vendas. Em resposta, o setor procurou novos segmentos para explorar: expansão no exterior, visando motociclistas mais jovens/novos e mulheres.

O setor de transporte de veículos elétricos está pronto para um forte crescimento, enquanto o setor de combustão interna deverá continuar a declinar simultaneamente.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Zap-Map, menos de 1% dos proprietários de veículos elétricos querem voltar a usar veículos a gasolina.

Na opinião da Curtiss Motorcycle Company, o setor de motocicletas está normalmente 20 anos ou mais atrasado em relação ao setor automotivo.

O setor de carros elétricos a bateria de luxo está se enchendo: a Tesla está liderando o caminho, mas Cadillac, Lucid, Porsche, Canoo, Rivian e outros estão logo atrás.

Embora existam atualmente outros fabricantes de motocicletas elétricas (por exemplo, Harley-Davidson’s LiveWire, Zero Motorcycle, Cake, etc.), nenhum deles realmente entrou no segmento de luxo.